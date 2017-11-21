وظيفة إدارية شاغرة في شركة علم بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، أعلانا عبر موقعها الإلكتروني، أكدت في توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مساعد مدير إدارة علاقات الشراكة ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).