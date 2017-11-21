شركة نجم تعلن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة نجم لخدمات التأمين، أعلانا عبر موقعها الإلكتروني، أكدت فيه توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “ مدير خدمة العملاء ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة نجم، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة نجم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2017م.

وأشارت شركة نجم، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).