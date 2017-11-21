لبنان: الإطاحة بمحرق المركبتين السعوديتين

بيروت(صدى):

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، بالتوصل إلى الجاني الذي قام بإحراق مركبتين تعودان لسعوديتين قبل خمسة أيام .

نشر الموقع الرسمي بيان جاء فيه: ” تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يتعلق بتهديد ممتلكات سعوديين، من خلال إحراق سيارتين عائدتين لمواطنتين سعوديتين في محلة المصيطبة – بيروت، وذلك فجر 16/11/2017م ، عند الساعة 3:30 من تاريخ 16/11/2017، شبّ حريق في محلة المصيطبة، طال سيارتين، وقد أتى بالكامل على الأولى وهي نوع ” أودي ” لون أسود، واحترقت مقدمة الثانية من الداخل، وهي نوع ” فيات ” لون أبيض ” .

وأضاف البيان: ” باستماع إفادة السيدة انصاف م. (مواليد عام 1940 / لبنانية)، من قبل عناصر فصيلة المصيطبة في وحدة شرطة بيروت، صرّحت أنه حوالي الساعة 23:00 من تاريخ 15/11/2017 – أي عشية احتراق السيارتين- وردها اتصال هاتفي من إبنها (ح. م. مواليد عام 1963، لبناني)، الذي قام بتهديدها بسبب انحيازها إلى شقيقه (ع. م. مقيم في ألمانيا) نتيجة توتر العلاقة بينه وبين شقيقه على خلفية ملكية منزل في بعلبك، وكذلك هو على خلاف كلامي مع شقيقته (لبنانية متأهلة من سعودي، والسيارتان المحترقتان لابنتيها السعوديتين)، بسبب تدخلهما بالموضوع ” .

وقال البيان: ” إنه وباستكمال التحقيق من قبل شعبة المعلومات، وبنتيجة المتابعة الفورية والاستعلامية التي قامت بها الشعبة المذكورة، تم تحديد هوية الفاعل وهو ابن (ح.) المذكور، المدعو: – ع. م. ( مواليد عام 1988) الذي اعترف بإحراق السيارتين بسبب خلاف مع جدته وأعمامه على ملكية العقار المذكور، فأقدم على استعارة دراجة آلية وابتاع كمية من مادة البنزين، وقام بإحراق السيارتين فجراً، نافياً أي خلفية سياسية لعمله ، وقد أحيل موقوفاً إلى القضاء المختص ” .

وكانت السفارة السعودية قد ذكرت عبر تغريدة لها في حسابها بتويتر أنها تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة في بيروت.