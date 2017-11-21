الفيصل: أبلغت خادم الحرمين بأن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار

علي القحطاني(صدى):

أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أنه رفع تقريراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الأمطار التي شهدتها محافظة جدة.

وقال الأمير خالد، إنه ذكر في تقريره، أن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار رغم أنها مسؤولة عنها.