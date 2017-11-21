الفيصل: أبلغت خادم الحرمين بأن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار
أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أنه رفع تقريراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الأمطار التي شهدتها محافظة جدة.
وقال الأمير خالد، إنه ذكر في تقريره، أن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار رغم أنها مسؤولة عنها.
خالد[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض شلتم ابو راس هو من شلت عادل فقيه مع رموز البلديه من المسئولين
صداوي[ عدد التعليقات: 1384 ] نشر منذ 1 ساعة
ما ييغالها تفكير طال عمرك شيل شله الفساد من أمانه جده لن تقوم لجده قائمه مالم تجتث رؤوسهم من الامانه .
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 46 دقيقة
لاتعلييييق!!!!!
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 29 دقيقة
التقرير الآن مايفيد