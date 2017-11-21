الزامل القابضة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة مجموعة الزامل القابضة أعلانا – عبر موقعها الإلكتروني- أكدت فيه توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، أو تنمية الموارد البشرية)، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير إدارة.

– مشرف الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).