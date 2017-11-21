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تأجيل حفل نبيل شعيل وعبادي الجوهر بجدة

تأجيل حفل نبيل شعيل وعبادي الجوهر بجدة
أماني الغامدي(صدى):

قررت هيئة الترفيه، تأجيل الحفل الغنائي، الذي كان مقررا أن يحييه المطربان نبيل شعيل وعبادي الجوهر، بجدة بعد غدا الخميس.

وتقدمت الهيئة عبر صفحة روزنامة الترفيه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، بالاعتذار إلى أهل جدة لتأجيل الحفل، واعدةً بحفلات مقبلة أجمل.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة

لا ما عندكم سالفة ليش تأجلونة
خلونهم يغنون وهم يسبحون بالفياضانات

[ عدد التعليقات: 6120 ] نشر منذ 26 دقيقة

ماودكم ياهيئه الترفيه تتعضون؟😊

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