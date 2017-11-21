تأجيل حفل نبيل شعيل وعبادي الجوهر بجدة

أماني الغامدي(صدى):

قررت هيئة الترفيه، تأجيل الحفل الغنائي، الذي كان مقررا أن يحييه المطربان نبيل شعيل وعبادي الجوهر، بجدة بعد غدا الخميس.

وتقدمت الهيئة عبر صفحة روزنامة الترفيه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، بالاعتذار إلى أهل جدة لتأجيل الحفل، واعدةً بحفلات مقبلة أجمل.