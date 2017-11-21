تأجيل حفل نبيل شعيل وعبادي الجوهر بجدة
قررت هيئة الترفيه، تأجيل الحفل الغنائي، الذي كان مقررا أن يحييه المطربان نبيل شعيل وعبادي الجوهر، بجدة بعد غدا الخميس.
وتقدمت الهيئة عبر صفحة روزنامة الترفيه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، بالاعتذار إلى أهل جدة لتأجيل الحفل، واعدةً بحفلات مقبلة أجمل.
آلمآسة آلزرقآء[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ما عندكم سالفة ليش تأجلونة
خلونهم يغنون وهم يسبحون بالفياضانات
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6120 ] نشر منذ 26 دقيقة
ماودكم ياهيئه الترفيه تتعضون؟😊