تسمم 16 معلمًا بإحدى المدارس في القريات

علي العنزي(صدى):

شهدت إحدى المدارس بالقريات اليوم الثلاثاء، تعرض 16 معلماً من جنسيات مختلفة لتسمّم غذائي جراء تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم.

وتلقى المعلمون المصابون العلاج اللازم بمستشفى القريات العام وبمستشفيات خاصة، في حين لم يتمكن عدد كبير منهم اليوم من الذهاب للعمل بسبب معاناتهم من أعراض التسمّم.

وطالب عدد من أهالي القريات بتشديد الرقابة على مثل هذه المطاعم التي لا تهتم ولا تلتزم بتعليمات الصحة والنظافة، الأمر الذي تسبب لزبائنها بمثل هذه الإصابات الخطيرة، ومؤكدين على ضرورة محاسبتها وعدم التهاون معها بمثل هذه الأخطاء وهذا الإهمال منها.