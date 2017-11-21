لاند مارك تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة مجموعة ” لاند مارك ” العربية لقطاع التجزئة، إعلانا – عبر موقعها الإلكتروني- تعلن فيه عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وأحد المتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الضرائب (الرياض).

– مدير التسويق المرئي (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــا)