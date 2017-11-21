الراهب: مباريات النصر والاتحاد دائمًا ما تحفل بالإثارة

نواف السالم(صدى):

أوضح مهاجم فريق النصر، حسن الراهب، أن مباريات النصر والاتحاد دائمًا ما تحفل بالإثارة، مشيرًا إلي رغبته في الفوز في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الراهب: ” إن الاتحاد فريق كبير، وبدأ يتحسن عقب فترة التوقف، وهو من إيجابياتها، مع ذلك هدفنا النقاط الثلاث، وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية ” .

وأكد مهاجم فريق النصر ، أن ” المدرب (كوينتيروس) جاء في فترة تعد الأصعب على أي مدرب، لأنها في وسط الموسم بعد رحيل مدرب آخر، وخلال فترة التوقف دخلنا معسكرًا في الإمارات، تعرف خلاله على اللاعبين بشكل كامل ” .

وتمنى الانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي في كأس العالم، مشيرًا إلى أنه يجتهد كثيرًا خلال الفترة الحالية من أجل نيل هذا الشرف.