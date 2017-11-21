جمهور الهلال يغضب رافائيل بعدما سخر من إصابة إدواردو

نواف السالم(صدى):

نشر البرازيلي رافائيل دا سيلفا، لاعب نادي أوراوا الياباني، فيديو عبر حسابه في ” إنستجرام ” ، أظهر فيه لقطة إصابة مواطنه كارلوس إدواردو ،متوسط ميدان نادي الهلال، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو يضحك بشكل هستيري.

وعقب انتشار موقف رافائيل، عبر وسائل الميديا المختلفة، هاجم جمهور نادي الهلال هجومًا عنيفًا علية، بسبب سخريته من إصابة إدواردو، ما أغضب اللاعب بشدة.

يذكر أن الفحوصات الطبية التي أجراها كارلوس عقب المباراة، أثبتت الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقد يغيب عن الزعيم حتى نهاية الموسم.