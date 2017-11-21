5 مؤشرات تؤكد أن زوجك جاد في علاقته معك

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، انه لمعرفة مدى إخلاص وجدية الرجل في العلاقة الزوجية، لا بد من أن تتبع المرأة عدة طرق تخولها التأكد من مصداقية مشاعره تجاهها، وتأكد لها أن هذه المشاعر ليست مجرد مشاعر عرضية تزول مع مرور الوقت. وفي هذا السياق، أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 طرق بسيطة يمكن للزوجة أن تعرف حقيقة مشاعر زوجها تجاهها ومدى جديته في علاقته معها، على النحو التالي:

1- يحضر عند الحاجة

إن من أفضل الطرق التي يمكن للمرأة التأكد من أن زوجها جاد في علاقته معها، أن يكون مستعداً للحضور لمساعدتها في أي مكان وزمان. لذا اختبري زوجك في موقف حقيقي واتصلي به إن وقعت في مأزق أو مشكلة، وإن هرع إليك على الفور فهذا يعني بأن التزامه حقيقي وصادق.

2- يرغب بقضاء الوقت مع عائلتك

تعتبر الرغبة في قضاء الوقت مع عائلة الزوجة، إحدى أهم الصفات التي يتحلي بها الرجل الملتزم والجاد، فحرصه على التمتع بعلاقة ودية مع عائلة الزوجة يدل بوضوح على أنه ملتزم التزاماً تاماً بزوجته، وأنه يعتبر علاقته مع عائلتها جزء لا يتجزأ من علاقته بها.

3- يحب قضاء الوقت معك

من المعروف بأن حرص الرجل على قضاء أكبر وقت ممكن مع زوجته، إنما هو دليل جلي وواضح على أنه يكنّ لها الكثير من الحب والاحترام، فمن يحب بصدق يلتزم بمن يحب وتكون علاقته معه علاقة جادة ودائمة.

4- يتذكر التفاصيل الصغيرة

من شيم الزوج المخلص والملتزم، اعتناؤه بتفاصيل علاقته مع زوجته مهما كانت صغيرة، ويحب الاطمئنان على عائلة زوجته وأمورها كافة. فعندما يسأل الرجل زوجته عما تحتاجه وعن صحة والدها ووالدتها، ويتذكر جميع المناسبات كعيد ميلاد زوجته أو عيد زواجهما، فهذا يعني بأنه من نوع الرجال الذين يهتمون بزوجاتهم ويلتزمون بهن طوال الحياة.

5- مراعاة شعور الزوجة

يتسم الزوج الملتزم بحرصه الشديد على مراعاة شعور زوجته وتقديم الدعم والمساندة لها عند الضرورة، ويبذل الجهود الحثيثة لتقديم أفضل ما لديه لزوجته وعائلته، والوقوف إلى جانب أي فرد من أفراد أسرته بشكل جاد ومخلص.