زيادة مبيعات نيسان ألتيما في المملكة خلال 2017

عادل الحربي(صدى):

أعلنت نيسان السعودية عن تمكنها من تحقيق أرقام مبيعات طيبة تتعلق بموديلات ألتيما المميزة التي حققت كما أكدت الشركة مبيعات ونمو جيد وزادت مبيعاتها في 2017 بنسبة تبلغ قرابة 60% عن مبيعاتها في عام 2016 . ورجحت الشركة أن السيارة نجحت في تحقيق النمو بفضل تصميمها المميز وقدرتها على تحقيق استهلاك وقود اقتصادي يتماشي مع ما تمر به المملكة من ظروف.

كما أن السيارة مدججة بالتكنولوجيا الحديثة, مع محرك يوفر لها أداء قوي ويميزها في فئتها كسيدان متوسطة الحجم. وعلق على ذلك بدر الحسامي الرئيس التنفيذي للعمليات بنيسان المملكة أن نمو مبيعات ألتيما يؤكد أنها سيارة تحمل كل الامكانيات الملائمة للعميل السعودي فهي سيارة توفر كل شيء من التصميم للاداء للجودة كما أن نيسان تدعم كل سياراتها بالابداع والتميز وهو ما يظهر في تفوق مبيعاتها في الفترة الأخيرة في العالم وليس في المملكة فقط.

وأكد الحسامي أن السيارة تعتبر من الخيارات المميزة للمتعاملين في فئة السيدان متوسط الحجم والارغبين في سيارة مميزة بسعر مناسب وأداء وتصميم متفوق.