البورصة المصرية تربح 3.2مليار جنيه في نهاية التعامل

القاهرة(صدى):

شهدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملاتها على أثر عمليات شراء للمستثمرين الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية، في مقابل عمليات بيع مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.

وأنهي مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف نسبته 0.33 في المئة مسجلًا 13725.45 نقطة، بينما أغلق مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا على ارتفاع هامشي بلغ 0.14 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 1707.87 نقطة.

وأنهى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعاملات اليوم عند مستوى 768 مليار جنيه، بمكاسب قدرها 3.2 مليار جنيه عن إغلاقه السابق، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.04 مليار جنيه، تضمنت نحو 170 مليون جنيه تعاملات في سوق السندات ونقل الملكية.