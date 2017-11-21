” فوكسكون ” تستغل 3 آلاف طالب لإنتاج ” آيفون X “

لندن(صدى):

كشف مصدر، أن شركة فوكسكون استخدمت 3 آلاف طالب في مدينة تشنغتشو، من أجل المساعدة في إنتاج الهاتف الجديد “ آيفون X ” .

وأوضحت صحيفة ” فاينانشيال تايمز ” ، أن بعض الطلاب تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا، مضيفًا أنهم يشتغلون بشكل روتيني ولمدة 11 ساعة يوميًا في المصنع، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الصيني.

وقال الطلاب للصحيفة البريطانية، إنه يجب عليهم إكمال 3 أشهر من ” الخبرة العملية ” في المصنع من أجل التخرج، فيما قال أحدهم ” ما نقوم به في المصنع لا علاقة له بتعليمنا وبما ندرسه وبما سنتخرج من أجله ” .