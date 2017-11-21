بالصور.. انطلاق CLS كوبيه المرتقبة من مرسيدس

واشنطن(صدى):

أطلقت مرسيدس ثاني الصور التشويقية لموديل CLS 2019 المرتقب وهذه المرة قررت تقديم صورة للمقصورة الداخلية للسيارة وتحديداً لوحة القيادة الخاصة بالسيارة والتي سيسطر عليها شاشة كبيرة واحدة تتضمن العدادات والنظام الترفيهي في نفس الوقت, وعلى عكس باقى الموديلات في الشركة فالسيارة تحمل بصورة استثنائية شاشة عريضة تتحكم في كل هذه الوظائف.

وهي بذلك تأتي بديلة للشاشتين قياس 12.3 بوصة المتقاربتين في الموديلات الأخرى من الشركة, كما يبدو أن الشاشة الكبيرة في CLS ستأتي بشكل فيه انحناء ملحوظ. كما أنها بجانب الشاشة الخاصة فالصورة تكشف أن السيارة ستحمل 4 فتحات تهوية مألوفة في منتصف لوحة القيادة مع اضاءة خاصة مع ظهور ألياف الكربون في التصميم بوضوح.

وقد أشارت مرسيدس للسيارة بأنها CLS الكوبيه وهو ما يعني أن السيارة ستتبني في اسمها كلمة كوبيه لتمييزها عن سيارة مرسيدس AMG السيدان الرياضية المقبلة. وكانت الشركة قد كشفت في الساعات الأخيرة مقدمة هذه السيارة الجديدة في صورة تشويقية أولى لها بينما كشفت صور تجسسية سابقة الكثير من التصميم الحاد لها والذي يظهر تأثرها بالموديل التجريبي Concept A Sedan.

ومن المنتظر أن تقوم مرسيدس بالكشف عن هذه السيارة في العالم لأول مرة من خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات في 27 نوفمبر الجاري.