العبادي يحذر من الخلافات السياسية للقضاء علي ” داعش “

بغداد(صدى):

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن سحق داعش عسكريا، محذرًا في الوقت نفسه من الخلافات السياسية التي ستمهد الطريق للتنظيم المتشدد، من أجل شن هجمات إرهابية.

وقال العبادي اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن النصر النهائي على التنظيم المتطرف في العراق عقب اكتمال عمليات التطهير بالصحراء.

وكانت القوات العراقية قد استعادت قبل أيام آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، الواقعة في صحراء الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا، بينما تواصل عمليات تطهير المنطقة من الجيوب المحتملة للتنظيم.