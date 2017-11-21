إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه وردنا بلاغ عن حادث انقلاب في تمام الساعة 12:03 بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموقع المندق كبري بالحكم وتم توجيه فرقتين إسعافيه حسب البلاغ لوجود عدد من الإصابات بالموقع وعند وصول اول فرقة للموقع اتضح بوجود إصابتين أصابه خطيرة لشاب يبلغ من العمر 16 سنه تم التعامل معه من قبل الفرقة الإسعافية حسب البروتوكولات الطبية بالموقع وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى المندق العام . والاصابه الأخرى نقلت من قبل الدفاع المدني .

وأوضح الزهراني عن وقوع حادث تصادم بكرا بمحافظة العقيق بعد مركز الشرطة بعد ظهر اليوم الثلاثاء ورد البلاغ في تمام الساعة 12:30 وتم توجيه فرقتين إسعافيه للموقع وعند وصول اول فرقه للموقع اتضح بوجود إصابتين بالموقع وبعد ذلك تم الكشف على المصابين واتضح بوجود إصابتين وكان وضع الإصابات من متوسطة إلى خطيرة تم التعامل معها حسب البروتوكولات الطبية من قبل الفرقتين الإسعافية بالموقع و تم نقل المصابين لمستشفى العقيق العام . والإصابة الثالثة نقلت عن طريق المواطنين.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .