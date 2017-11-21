بالصور.. الأمطار تدفع المواطنين للتنزه في المدينة المنورة
دفعت الأمطار، أهالى المدينة المنورة، للخروج للتنزه والاستمتاع بالأجواء الممطرة، وخاصة في منتزه البيضاء البري.
جدير بالذكر، أن منطقة المدينة المنورة شهدت أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: ينبع، والعيص، والعلا، وبدر، ووادي الفرع، والمدينة المنورة وقراها؛ شملت: ينبع البحر، وينبع الصناعية، وينبع النخل، وقرى شمال ينبع النجف، والنباه، والرايس، والمسيجيد، وبدر، والفريش، وقرى العيص، وقرى العلا، ووادي الفرع، والمدينة المنورة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5540 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدهم