بالصور.. الأمطار تدفع المواطنين للتنزه في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

دفعت الأمطار، أهالى المدينة المنورة، للخروج للتنزه والاستمتاع بالأجواء الممطرة، وخاصة في منتزه البيضاء البري.

جدير بالذكر، أن منطقة المدينة المنورة شهدت أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: ينبع، والعيص، والعلا، وبدر، ووادي الفرع، والمدينة المنورة وقراها؛ شملت: ينبع البحر، وينبع الصناعية، وينبع النخل، وقرى شمال ينبع النجف، والنباه، والرايس، والمسيجيد، وبدر، والفريش، وقرى العيص، وقرى العلا، ووادي الفرع، والمدينة المنورة.