” تعليم جدة ” تعلق الدراسة غدا في المدارس المتضررة من الأمطار

نايف السالم(صدى):

قررت مديرية التعليم في جدة، تعليق الدراسة غدا الأربعاء، في المدارس التي تضررت من الأمطار، أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعيق الدخول لها.

جدير بالذكر أن الأمطار هطلت اليوم الثلاثاء على جدة وأضرت بالمنشآت وأغرقت الطرق.