” تعليم جدة ” تعلق الدراسة غدا في المدارس المتضررة من الأمطار
قررت مديرية التعليم في جدة، تعليق الدراسة غدا الأربعاء، في المدارس التي تضررت من الأمطار، أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعيق الدخول لها.
جدير بالذكر أن الأمطار هطلت اليوم الثلاثاء على جدة وأضرت بالمنشآت وأغرقت الطرق.
Mosab Abdullah Hassan Mohammed[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة
أناأنشاءالله شمس لماتطلع هتنشف المياةمن المدارس الجدة
رااايق[ عدد التعليقات: 3037 ] نشر منذ 34 دقيقة
تعليق الدراسة في المدارس التي تضررت من الأمطار أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعيق الدخول لها**!!!!
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أذا كان التعليق على الضرر اللي تسببت بها الأمطار ** علقوا الشوارع أحسن !!!!!!!!!!
رااايق[ عدد التعليقات: 3037 ] نشر منذ 34 دقيقة
تعليق الدراسة في المدارس التي تضررت من الأمطار أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعيق الدخول لها**!!!!
*
أذا كان التعليق على الضرر اللي تسببت بها الأمطار ** علقوا الشوارع أحسن !!!!!!!!!!