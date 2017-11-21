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” تعليم جدة ” تعلق الدراسة غدا في المدارس المتضررة من الأمطار

” تعليم جدة ” تعلق الدراسة غدا في المدارس المتضررة من الأمطار
نايف السالم(صدى):

قررت مديرية التعليم في جدة، تعليق الدراسة غدا الأربعاء، في المدارس التي تضررت من الأمطار، أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعيق الدخول لها.

جدير بالذكر أن الأمطار هطلت اليوم الثلاثاء على جدة وأضرت بالمنشآت وأغرقت الطرق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة

أناأنشاءالله شمس لماتطلع هتنشف المياةمن المدارس الجدة

[ عدد التعليقات: 3037 ] نشر منذ 34 دقيقة

تعليق الدراسة في المدارس التي تضررت من الأمطار أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعيق الدخول لها**!!!!
*
أذا كان التعليق على الضرر اللي تسببت بها الأمطار ** علقوا الشوارع أحسن !!!!!!!!!!

[ عدد التعليقات: 3037 ] نشر منذ 34 دقيقة

تعليق الدراسة في المدارس التي تضررت من الأمطار أو يوجد حولها تجمعات للمياه تعيق الدخول لها**!!!!
*
أذا كان التعليق على الضرر اللي تسببت بها الأمطار ** علقوا الشوارع أحسن !!!!!!!!!!

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