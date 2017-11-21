الأردن تدين الهجوم الإرهابي علي مسجد في موبي شمال شرق نيجيريا

عمان(صدى):

أدانت الحكومة الأردنية بشدة التفجير الإجرامي الذي استهدف مسجداً في مدينة موبي شمال شرق نيجيريا، وأدى الى مقتل خمسين شخصاً وجرح العشرات.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عن استنكار بلاده الشديد لهذا الاعتداء الإجرامي، مشيرا إلى أن استهداف بيوت الله دليل على إجرام المجموعات الإرهابية واستهدافها للإنسانية والقيم الدينية.

وجدد المومني موقف بلاده بدعوة المجتمع الدولي، إلى ضرورة التعامل مع الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية لاجتثاثه من جذوره وتخليص العالم من شروره، مؤكداً وقوف بلاده مع نيجيريا في مواجهتها لعصابات الإرهاب والإجرام.