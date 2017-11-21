غدًا.. زراعة الخرج تقيم ورشة عمل حول أهمية الزراعة العضوية

حمود العنزي(صدى):

‏تنظم مديرية الزراعة بالخرج غدا الأربعاء، ورشة عمل بعنوان ” الزراعة العضوية .. أهمية وفوائد ” ، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين ، وذلك بقاعة المحاضرات في مقر المديرية بمدينة السيح .

‏وأوضح مدير عام الزراعة في الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور، أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالزراعة العضوية ومنتجاتها الصحية والبيئية والاقتصادية.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم الزراعة العضوية لوضع خيارات متنوعة من المنتجات الزراعية أمام المستهلك ولتحسين الكفاءة الإنتاجية وإيجاد فرص تسويقية جديدة كوسيلة لتقوية الأنشطة المربحة للمنتج والصحية للمستهلك بالإضافة إلى المصداقية التي تهم المستهلك للمنتجات العضوية وتشجيع المستثمرين وصغار المزارعين للاتجاه للزراعة العضوية في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن لتلافي الأضرار الناتجة عن الأغذية غير الصحية.