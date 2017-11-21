بالفيديو.. الاعلان عن اسعار ديفيل Sixteen بقوة 2000 حصان

ابوظبي(صدى):

تم الإعلان عن تفاصيل الاسعار الخاصة بالسيار ة الخارقة الجديدة ديفيل Sixteen في أعقاب عرضها لأول مرة في مواصفات الإنتاج في معرض دبي للسيارات. وتبدأ اصدارات السيارة مع النسخة القياسية القانونية للطرق بقوة 2000 حصان التي تأتي من محرك V8 بشاحنين توربينيين وبأسعار تبدأ من 1.6 مليون دولار.

وعلى عكس ما كان يشاع في السابق بحصول السيارة على محرك V16 بأربع شواحن توربينية، فقدمت السيارة بالمحرك V8 ولكن لا نعرف حتى الآن ما إذا كان نسخة معدلة من أحد المحركات أو يعتمد على محرك انتاج موجود بالفعل, فيما ينبغي أن تبدأ عمليات تسليم هذا الموديل بعد عامين من الحجز.

أما الاصدار الثاني فيتحرك ليبلغ قوة 3000 حصان مع نفس المحرك V8 وكما هو الحال بالنسبة للنموذج السابق، سيتم تسليمه بعد عامين من حجزه, ولكن سيكلف 1.87 مليون دولار والمبلغ الجديد مقارنة بالحصول على 1000 حصان إضافية، لا يبدو كبير.

وأخيرا وليس آخرا يمكن تقديم السيارة في اعلى نسخة بقوة 5000 حصان، وهي النسخة التي كشف عنها لأول مرة في العالم قبل أربع سنوات, وستعتمد النسخة على محرك بأربع شواحن توربينية رباعية سعة 12.3 لتر وهو محرك V16. وتفيد التقارير أن عمليات التسليم تبدأ بعد عام واحد من الحجز وتبدأ الأسعار من 2.2 مليون دولار.