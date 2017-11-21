بالفيديو.. انطلاق كيا ستينجر التي طال انتظارها كبديل للسيارات الألمانية

متابعات(صدى):

آخر 5 أعوام أعلنت كيا تقديم موديل ستينجر الجديد كبديل ومنافس للسيارات الألمانية السيدان الكبيرة الأغلى في السعر, وحققت سيارة كيا الجديدة شعبية كبيرة كسيارة رياضية سيدان منذ ظهورها لأول مرة في يناير, ولكن في الحقيقة ما الذي نجحت السيارة في تحقيقه وهل أرضت بالفعل المستخدمين لها؟

هذا السؤال جاءت اجابته عبر تقرير واختبار قيادة للسيارة حيث سنرى هنا نسخة رمادي مميزة من ستينجر تتعرض للاختبار وتجرى لها مراجعة كاملة وأثبتت المراجعة المصورة لها كما في مراجعات سابقة أنها سيارة تستحق الانتظار بالفعل.

وفي أعلى اصداراتها, فالسيارة السيدان الرياضية الكورية تتمتع بمحرك V6 سعة 3.3 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 365 حصان وبما يساعد السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كم ساعة في 4.7 ثانية قبل بلوغها سرعة 268 كم ساعة، بينما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.