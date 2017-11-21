الجامعة العربية تؤكد التزامها بحقوق الأطفال

القاهرة(صدى):

أكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل تجاه حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وتأمين الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم وبصفة خاصة دعم الأولويات الأساسية من حماية وتعليم وخدمات صحية، موضحة أنها بصدد إعداد استراتيجية عربية للنهوض بأوضاع الطفولة العربية خلال المرحلة القادمة .

وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم ” الثلاثاء ” بمناسبة يوم ” الطفل الدولي ” والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام، إلى أن الأمم المتحدة أعلنت 20 نوفمبر من كل عام يوم “إعلان حقوق الطفل” واعتمدت ” اتفاقية حقوق الطفل ” .