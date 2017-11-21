” كهربا ” يكشف عن حالته الصحية بعد خضوعه للكشف الطبي في ألمانيا

نواف السالم(صدى):

طمأن مهاجم نادي اتحاد جدة، محمود كهربا، اليوم الثلاثاء، جمهور النادي، عقب خضوعه للكشف الطبي في ألمانيا، بعد إصابته في الظهر.

وغرد ” كهربا ” عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: “‏ الحمد لله بفضل ربنا ثم دعواتكم أطمنت على نفسى ومستمر في البرنامج العلاجي فى ألمانيا ، وان شاء الله ارجع أحسن من الاول ، وأشكر كل من سأل عني ودعمنى ” .

يذكر أن اللاعب لن يشارك مع فريقه في المباراة المقرر إقامتها، الخميس القادم، أمام نادي النصر، في إطار منافسات الجولة الـ11 في الدوري.