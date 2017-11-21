” كهربا ” يكشف عن حالته الصحية بعد خضوعه للكشف الطبي في ألمانيا
طمأن مهاجم نادي اتحاد جدة، محمود كهربا، اليوم الثلاثاء، جمهور النادي، عقب خضوعه للكشف الطبي في ألمانيا، بعد إصابته في الظهر.
وغرد ” كهربا ” عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: “ الحمد لله بفضل ربنا ثم دعواتكم أطمنت على نفسى ومستمر في البرنامج العلاجي فى ألمانيا ، وان شاء الله ارجع أحسن من الاول ، وأشكر كل من سأل عني ودعمنى ” .
يذكر أن اللاعب لن يشارك مع فريقه في المباراة المقرر إقامتها، الخميس القادم، أمام نادي النصر، في إطار منافسات الجولة الـ11 في الدوري.
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