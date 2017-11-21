سيدة تحتوي معاناة وتفريج كربة اثنين من سجن جازان

حسن الجعفري(صدى):

على خلفية مطالبات مالية من جراء أقساط متأخرة لشركتي تمويل وبيع سيارات، نجحت رئيسة القسم النسائي بـ ” تراحم ” عائشة بنت شاكر الزكري، بالتعاون مع فاعلة خير من مدينة جدة، في احتواء معاناة وتفريج كربة نزيلين موقوفَين بالسجن العام، صدرت بشأنها قرارات شرعية نهائية من دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة.

وكان رصِدت هاتين الحالتين المتابعةُ الميدانية لقضايا النزلاء الغارمين، وبعد التأكد من إعسارهما، جرى التواصل والتنسيق مع فاعلة الخير المعروفة بدعمها المستمر لأنشطة وبرامج اللجنة، التي بادرت بتسديد المديونيات المستحقة عليهما (37 ألف ريال)؛ ما ساهم في إكمال إجراءات إطلاق سراحهما وسرعة عودتهما إلى أسرتيهما.

وأعربت الزكري عن شكر وتقدير رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، وكافة الأعضاء والعضوات، لهذه المتبرعة الكريمة على تفاعلها مع أوضاع النزلاء وأسرهم بمنطقة جازان.