النائب العام لـ ” فرع جدة ” : لكم صلاحية القبض والتحقيق مع الجميع

نايف السالم(صدى):

أصدر سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام، توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها لمباشرة ما يخصها تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً، ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية.

وأكد النائب العام على مسؤولي الفرع بأنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء.