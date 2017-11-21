بالفيديو.. إغلاق محطة وقود في جدة بسبب تسرب مياه الأمطار

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة التجارة والاستثمار، بإغلاق محطة وقود في جدة؛ وذلك بعد تسرب مياه الأمطار داخل خزان الوقود.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار عبد الرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء ، إن فرق الرقابة الميدانية تقف على محطات البنزين في جدة، للتأكد من عدم حدوث تسربات للمياه.

وأوضحت وزارة التجارة، أن المحطة التي أُغلقت تقع عند مدخل حي المحمدية، وأن رجال الرقابة أغلقوها بالكامل، بعد تسرب مياه الأمطار داخل خزان الوقود، كما وجهت بإصلاح السيارات المتضررة.