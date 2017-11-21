” كريدي سويس ” تكشف تفاصيل الاتصالات مع السعودية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مجموعة ” كريدي سويس ” المصرفية السويسرية اليوم الثلاثاء، أن أيًا من صناديق الثروة السيادية السعودية لم يخاطبها بشأن القيام باستثمار وذلك ردًا على مقال بالصحيفة أشار إلى احتمال من ذلك القبيل، وفقًا لرويترز.

وقال متحدث باسم البنك ” في حين نرحب بكل مساهم جديد محتمل فإنه لم يحدث حتى تاريخه أي اتصال مع أي صناديق ثروة سيادية في السعودية ” .

وكان الكاتب البريطاني جينكينز، قال خلال مقاله بصحيفة فايننشيال تايمز أمس، إن شخصين قريبين من الوضع يؤكدان وجود محادثات متعمقة بين الحكومة السعودية والقطاع المصرفي السويسري، زاعمًا أنها تتعلق برغبة السعودية في الحصول على معلومات عن الحسابات الخاصة بالأمراء والمسؤولين المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضايا الفساد، أو قد تكون متعلقة باكتتاب شركة أرامكو المتوقع.