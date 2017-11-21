فيتامينات ومعادن يحتاجها طفلك تعرفي عليها

أماني الغامدي(صدى):

يحتاج نمو طفلك بشدة إلى أنواع متعددة من الفيتامينات والمعادن، والطريقة الوحيدة لتتأكد الأم أنها تلبّي حاجة طفلها من هذه الفيتامينات والمعادن هي اعتماد نظام من التغذية المتنوعة. الخضراوات الخضراء القاتمة والفواكه التي تميل إلى اللون البرتقالي يجب أن تكثري منها يومياً.

كما يُفضّل أن تطعميه فواكه وخضراوات طازجة، وبقشرها إن أمكن.

الفيتامينات

فيتامين أ

• كبد (الدجاجة، والبقر) وزيت كبد السمك

• الخضراوات ذات الأوراق الخضراء

• الفواكه المائلة إلى اللون البرتقالي، كالمانغا والبطاطا الحلوة

• البيض

• المواد اللبنية

يعزّز الفيتامين “أ” نمو العظام والأنسجة التي تغطي مختلف أجزاء الجسم. كما أنه يعزّز الرؤية في الظلام ويشارك في تنشيط الجهاز المناعي.

الفيتامين سي

• الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر

• الفريز والتوت والكيوي والشمام والمانغا

• البرتقال، الغريب فروت، الكلمنتينا، المندرين اليوسفي

• البندورة، اللفت، البطاطا بقشرها، السبانخ.

• القرنبيط، البروكولي، الملفوف.

• عصير الفاكهة، والخضراوات.

يعزز الفيتامين سي امتصاص الحديد الذي يأتي من الحبوب والبقوليات والبيض والخضراوات. كما يساعد في تنشيط عمل الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة البشرة. ولكن يجب على الأم أن تنتبه إلى أن الفيتامين سي في الجسم حساس ويمكن أن يتضرر من الضوء والحرارة والهواء. لهذا السبب، يجب تفادي طهو الخضراوات وتقطيع الفواكه قبل فترة طويلة من تناولها.

الفيتامين د

• الحليب

• اليوغرت المعزز

• الصويا المعزز

• الأسماك الدهنية وزيت السمك

يسهم الفيتامين د في تعزيز صحة العظام والأسنان من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم وموازنة مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم. كما أنه يسهم في تنشيط الكثير من وظائف الجسم كوظائف الجهاز المناعي، ويقي من بعض أنواع السرطان بحسب الدراسات.

وبفضل أشعة الشمس، يستطيع الجسم فبركة الفيتامين د بنفسه، أي يكفي أن يقف الطفل لعشر دقائق في الشمس لتلبية حاجاته من هذا الفيتامين، وخاصة أن تلبيتها من الغذاء وحده أمر غير ممكن.

المعادن

الكالسيوم

• المواد اللبنية (الحليب، اليوغرت، والجبن…)

• الصويا المعزز

• اللوز

• السمك (السلمون والسردين)

• الخضراوات الخضراء (البروكولي والملفوف…)

يسهم الكالسيوم في تقوية العظام والأسنان. كما أنه ضروري لتقلّص العضلات خاصة عضلات القلب. وأخيراً، يلعب أيضاً دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم ويعزز الدورة الدموية.

الحديد

• اللحم الأحمر

• الطيور

• ثمار البحر

• البيض

• البقوليات

• الحبوب المعززة بالحديد

• الخضراوات الخضراء القاتمة

• الجوز والبذور

يأتي الحديد بنوعين: الحديد الهيمي وغير الهيمي. يتحدّر الحديد الهيمي من اللحم الأحمر والطيور والسمك، ويمتصّه الجسم بسرعة وبفعالية. أما الحديد غير الهيمي، فيتحدر من البيض والخضراوات، ويجب دمج هذه الأطعمة مع الفيتامين سي لتسهيل امتصاص هذا النوع من الحديد.

الماغنيزيوم

• الخضراوات الخضراء

• البقوليات

• الجوز والحبوب

• الحبوب بالقمح الكامل

يساعد الماغنيزيوم على تقوية العظام والأسنان. كما أنه يساعد على تعزيز وظيفة العضلات والقلب، ويشارك في 300 وظيفة جسدية أخرى.

الفوسفور

• اللحم الأحمر

• الطيور والبيض

• السمك

• المواد اللبنية

• الجوز والحبوب

• البقوليات كالعدس والبازلاء والفاصولياء

يلعب الفوسفور دوراً في تكوين العظام والأسنان. كما أنه يسهم في تخزين الطاقة، وينشّط التفاعلات الكيميائية الأخرى في الجسم.

الزينك

• اللحم الأحمر

• الطيور

• البقوليات

• الجوز

• ثمار البحر

• الحبوب الكاملة

• المواد اللبنية

يساعد الزينك في نموّ الصغار، كما يسهم في محاربة الأمراض وفي شفاء الجروح والإصابات.