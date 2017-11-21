  • الثلاثاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل بالفستان الأبيض والتاج ومغردون ” تبي تتزوج “

بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل بالفستان الأبيض والتاج ومغردون ” تبي تتزوج “

بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل بالفستان الأبيض والتاج ومغردون ” تبي تتزوج “
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة مريم حسين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو لها ترتدي فيه فستان أبيض وتاج خلال أحد الأحتفالات العمانية .

حيث ظهرت مريم حسين في الفيديو المتداول ، وهي تستعرض فستانها الأبيض وترتدي تاج على أغنية ” الأميرة ” ، ثم التقطت بعض السيدات العمانيات معها الصور خلال احتفال بعمان.

وأثار ظهور مريم بالتاج والفستان الأبيض سخرية المتابعين حيث انها ملابس العرائس ، وعلقوا على الفيديو ” تبي تتزوج ” .

 

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *