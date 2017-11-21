ولي العهد يشكر وزير التعليم على نجاح الخدمات التعليمية في الحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نسخة من كتاب التعليم في الحد الجنوبي ( قصة نجاح 2 )، الذي يوثق جهود ونجاح وزارة التعليم في تقديم الخدمات التعليمية في الحد الجنوبي .

وتلقى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومنسوبي التعليم شكر سمو ولي العهد على هذه الجهود، وعلى ما بذلوه وحققوه من نجاحات في تقديم الخدمات التعليمية لطلاب وطالبات الحد الجنوبي.