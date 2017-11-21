اختفاء ” سكايب ” من متاجر تحميل التطبيقات بالصين

بكين(صدى):

شهدت الصين في الأونه الأخيرة، اختفاء ملحوظ لتطبيق ” سكايب ” متاجر تحميل التطبيقات على جوالات ” آبل ” ومختلف الجوالات التي تعمل بنظام ” آندرويد ” لمدة شهر تقريبا الآن.

وكانت ” آبل ” قد أبلغت من قبل وزارة الأمن العام أن عددا من تطبيقات الإنترنت لا تتوافق مع القانون المحلي، مما دفعها لإزالة تلك التطبيقات، وتبعها في ذلك الشركات المحلية مثل ” هواوي ” و ” شاومي ” ، مما أجبر المستخدمين على اللجوء لبرامج وسيطة لتنزيل التطبيق.

وصرحت ” مايكروسوفت ” لصحيفة ” التايمز ” أن إزالة ” سكايب ” مؤقتة فقط على أن يعود البرنامج في أقرب وقت ممكن، ومن غير الواضح أي قانون انتهكه ” سكايب ” وقد يكون السبب وراء ذلك انتهاكه للقانون الصيني الجديد الذي يطالب باستخدام الأسماء الحقيقية للتحقق منها على منصات الإنترنت.

وكانت الصين قد فرضت مؤخرا قيودا على المحادثات عبر الإنترنت بعد اجتماع الحزب الشيوعي الشهر الماضى، حيث تزامن اختفاء ” سكايب ” بعد وقوع ذلك الحدث.