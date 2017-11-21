تعليم الرياض يدعو قيادات المدارس لتسجيل الطلاب في المشروع الوطني

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين كافة المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم لترشيح الطلاب الموهوبين من الصفوف الثالث الابتدائي والسادس ابتدائي والثالث متوسط للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ .

وأوضح مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن خطة ترشيح الطلاب للتسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين تضمنت هذا العام العديد من الإجراءات والخطوات مشيراً إلى أهمية تعبئة استمارة الترشيح والالتزام وبدقة متناهية بمحددات الترشيح وفقاً لاستمارة الخصائص والسمات الشخصية للطالب المرشح.

وبيّن الوهيبي أهمية الاطلاع على الدليل التنظيمي والدليل العلمي لتفسير استبانة المعلم والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة تعليم الرياض وتحديدا في أيقونة إدارة الموهوبين- مركز الوثائق.

من جهته شدد مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيِّل على أن قائد المدرسة مسؤول وبشكل مباشر عن عملية ترشيح طلاب مدرسته، وعليه تكليف معلم أو منسق للموهوبين (إن وجد) أو من تراه قيادة المدرسة مناسباً للقيام بمهام توزيع الاستمارات وجمعها والتأكد من صحة البيانات حسب ما جاء في الدليل التنظيمي وإجراءات الترشيح على أن يتم ترشيح أفضل طالب متميز من كل صف دراسي ويلتزم ولي أمره خطياً بإحضاره إلى مقر الاختبار المحددبتاريخ 1439/5/16هـ.

وأشار أن من إجراءات ترشيح الطلاب الموهوبين تسليم استمارة البيانات الأولية للطالب واستمارة الخصائص والسمات الشخصية بعد تعبئتها بدقة وبخط واضح وفقاً للدليل العلمي للاستبانة في ظرف مختوم موضحاً عليه اسم المدرسة واسم المعلم الذي قام بتعبئة الاستمارات و رقم جواله وعدد الاستمارات واسم مكتب التعليم التابعة له المدرسة وترسل لمركز الموهوبين بالرياض في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1439/3/19هـ منبهاً أنه لن يتم قبول أي ترشيح بعد هذا الموعد.

وحمّل العقيِّل قيادة كل مدرسة المسؤولية الكاملة لعدم ترشيح طلابها أمام الجهات المنظمة للمشروع وأمام أولياء أمور الطلاب مبيناً أن على قيادة المدرسة حث أولياء الأمور على استكمال إجراءات التسجيل النهائية للطلاب في موقع قياس الالكتروني وذلك بعد استلام الطالب المرشح لرسالة نصية من موقع موهبة تتضمن رقم التسجيل في قياس، والتأكيد عليه بإحضار ابنه لمقر تطبيق مقياس موهبة.