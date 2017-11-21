4 ملامح تخطف الرجل حين يرى المرأة للمرة الأولى
يشكل اللقاء الاول بين الرجل والمرأة نقطة تحول في حياتها، لهذا توليه أهمية لافتة، وتحاول قدر المستطاع أن تظهر بالصورة الأجمل.
ولكل إمرأة على مشارف اللقاء الاول مع شريك حياتها ، تعرفي إلى ملامح الوجه التي تثير الرجل حين يراك للمرة الأولى، وتخطف انتباهه.
*الأسنان البيضاء: يهتم غالبية الرجال بالابتسامة الجميلة والأسنان البيضاء، ويعتبرون أنّ هذا العنصر هو عنصر أساسي في شكلها، ونقطة إيجابية في إطلالتها، ما يجعلهم يمعنون النظر إلى طريقة ضحكتها وصف أسنانها أوّل ما ينظرون إليها.
*الشفاه المكتنزة: لاكتناز الشفاه سحرها وتأثيرها على الرجال، فهم يعتبرون أنّ هذه الشفاه معيار من معايير المرأة الجميلة والجذابة والتي تحرك فيهم الأحاسيس والمشاعر العميقة. إذا كنت تملكينها، إعرفي أنّك محظوظة بقوّة.
*البشرة الناعمة والصحية: يهتم الرجال ببشرة المرأة التي ينظرون إليها أكثر بكثير من الماكياج، ويعتبرون أنّ صاحبة البشرة الطفولية والحيوية والمشرقة هي أكثر النساء التي تجذبهم.
*الوجه الخالي من الشعر: انتبهي في اللقاء الأوّل إلى إزالة أي شعر زائد في أي منطقة في وجهك، لأنّ الرجال يحبون أن يروا وجه المرأة من دون أي شعرة زائدة، والعكس يجعلهم يشعرون بالانزعاج.
برق[ عدد التعليقات: 11092 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماااش 🤔🤔🤔 ماني مقتنع من الكلام هذا 🙄🙄🙄
الرجل يقتنع من شي واحد فقط ، اذا كانت خلفيتها الثقافيه منتازه
سيقتنع 😉😉
أمل الطيار[ عدد التعليقات: 11490 ] نشر منذ 28 دقيقة
حتى المرأءه تزعجها حاجات في الرجل في اللقاء الاول
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الاسنان 👈لازم تكون بيضاء وصفه واحده مو سن داخل وسن طالع وسن مسوي حادث وطالع فوق جاره 😁 بليز شوف لك حل قبل لايجي وقت اللقاء الاول 😊وتصدم قلب هالمسكينه
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البُنيه👈يكون طويل ومتين نوعا ما مو بس طويل واخرتها هيكل عظمي لازم تسمن حالك ياعزيزي فلست مرغوبا من النساء بتاتا اذا كنت نحيل
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الشخصيه👈تكون قويه قياديه يشوبها الغموض من جهه والشراسه والحنيه من جهه اخرى😍
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البشره👈 تكون سمراء معتدله 😁 مو حلو يكون ابيض 🙄 [وجهة نظر خاصه]
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اللباقه👈تكون لبق بكلامك بجلستك بمفرداتك بنظراتك بكل شي 😊 مو تكون نظراتك مشفوحه 😊 اكسر عينك شوي
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.اها هيك طلعنا احتياجات ورغبات الطرف الاخر 😊😊
يعني مالنا رب ولنا حق نتشرط مثلهم ولالا 🙄😁