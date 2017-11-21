4 ملامح تخطف الرجل حين يرى المرأة للمرة الأولى

أماني الغامدي(صدى):

يشكل اللقاء الاول بين الرجل والمرأة نقطة تحول في حياتها، لهذا توليه أهمية لافتة، وتحاول قدر المستطاع أن تظهر بالصورة الأجمل.

ولكل إمرأة على مشارف اللقاء الاول مع شريك حياتها ، تعرفي إلى ملامح الوجه التي تثير الرجل حين يراك للمرة الأولى، وتخطف انتباهه.

*الأسنان البيضاء: يهتم غالبية الرجال بالابتسامة الجميلة والأسنان البيضاء، ويعتبرون أنّ هذا العنصر هو عنصر أساسي في شكلها، ونقطة إيجابية في إطلالتها، ما يجعلهم يمعنون النظر إلى طريقة ضحكتها وصف أسنانها أوّل ما ينظرون إليها.

*الشفاه المكتنزة: لاكتناز الشفاه سحرها وتأثيرها على الرجال، فهم يعتبرون أنّ هذه الشفاه معيار من معايير المرأة الجميلة والجذابة والتي تحرك فيهم الأحاسيس والمشاعر العميقة. إذا كنت تملكينها، إعرفي أنّك محظوظة بقوّة.

*البشرة الناعمة والصحية: يهتم الرجال ببشرة المرأة التي ينظرون إليها أكثر بكثير من الماكياج، ويعتبرون أنّ صاحبة البشرة الطفولية والحيوية والمشرقة هي أكثر النساء التي تجذبهم.

*الوجه الخالي من الشعر: انتبهي في اللقاء الأوّل إلى إزالة أي شعر زائد في أي منطقة في وجهك، لأنّ الرجال يحبون أن يروا وجه المرأة من دون أي شعرة زائدة، والعكس يجعلهم يشعرون بالانزعاج.