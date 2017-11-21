بدء التحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني
وجه وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ببدء التحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني بجدة ظهروا في مقطع فيديو متداول تبيَّن من خلاله عدم تعاملهم بمهنية مع حالة احتجاز تعرض لها مواطن .
وكانت إدارة الدفاع المدني بجدة، تقدمت باعتذار رسمياً قبل ساعات عن عدم سرعة تفاعل اثنين من منتسبيها مع حالة احتجاز مواطن كبير السن وسط السيول.
وأكدت الإدارة، أنه سيتم محاسبتهما، وكان مقيم فلبيني بادر بإنقاذ الرجل بعد توجه إليه وسط المياه وقام بإخراجه من سيارته .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5538 ] نشر منذ 43 دقيقة
تقدمت بأعتذار لو مات هذا الرجل الكبير في السن اش يفيد الاعتذار هااااه
صداوي[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 24 دقيقة
السعودي اللي صور المقطع يضحك علي الرجال المحتجز انسان حقير
كندر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 18 دقيقة
شغلو الفلبيني في الدفاع المدني
خلو نظام السعودة على المحلات
وظايف الدفاع المدني بدون سعودة