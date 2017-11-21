بدء التحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

وجه وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ببدء التحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني بجدة ظهروا في مقطع فيديو متداول تبيَّن من خلاله عدم تعاملهم بمهنية مع حالة احتجاز تعرض لها مواطن .

وكانت إدارة الدفاع المدني بجدة، تقدمت باعتذار رسمياً قبل ساعات عن عدم سرعة تفاعل اثنين من منتسبيها مع حالة احتجاز مواطن كبير السن وسط السيول.

وأكدت الإدارة، أنه سيتم محاسبتهما، وكان مقيم فلبيني بادر بإنقاذ الرجل بعد توجه إليه وسط المياه وقام بإخراجه من سيارته .