بالصور.. وكيل ” التعليم ” يدشن انطلاقة أسبوع المهنة بالمدارس الثانوية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن وكيل الوزارة للتعليم ” بنين ” الدكتور نياف الجابري اليوم الثلاثاء, فعاليات أسبوع المهنة ” صندوق المهن ” والذي سيطبق في مدارس المرحلة الثانوية لقطاعي البنين والبنات، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون بين صندق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ووزارة التعليم .حيث تم التدشين في ثانوية عبدالعزيز بن باز بالرياض، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، ونائب قطاع التمكين والإبداع في صندوق الموارد البشرية (هدف) طلال بن عجلان العجلان، ومدير عام النشاط الطلابي ” بنين ” الدكتور عبدالحميد المسعود ومدير إدارة النشاط الطلابي أنور أبو عباة، ورئيس قسم البرامج العامة والتدريب بالإدارة الأستاذ خالد الشمري وقائد المدرسة عبدالله بن حمود العطر، وعدد من المسؤولين ومديري المكاتب .

وأكد الدكتور الجابري في كلمة له خلال الافتتاح والذي استضافه ونظمه تعليم الرياض أن التعليم في المملكة العربية السعودية يحظى بدعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيّده الله)، منوهًا بما تقدمه الجهات الحكومية والخاصة للطلاب والطالبات انطلاقًا من رؤية السعودية 2030.

وبيّن وكيل الوزارة للتعليم، أن صندوق المهن، صممه ونفذه صندوق الموارد البشرية (هدف) كـإحـدى مـبادرات بـرنـامـج الـتحول الـوطـني الـمرتـبطة بـالـتثقیف والإرشـاد الـمھني لأبـنائـنا وبـناتـنا مـن طـلاب وطـالـبات الـمرحـلة الـثانـوية، دعمًا للمواءمة بين مخرجات التعليم، حيث يعد ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، كونه أداة للتنمية، والوسيلة التي من خلالها تتحقق الكفاءة في الإنتاج والتعليم، وتتأكد الأهمية في مجال التعليم مواكبة للمتطلبات المتجددة والمتغيرات في شتى مجالات الحياة.

من جانبه، أوضح ونائب قطاع التمكين والإبداع في صندوق الموارد البشرية (هدف)، طلال بن عجلان العجلان، أنّه سبق (صندوق المهن) إطـلاق ” مـنصة سـبل ” لـلإرشـاد الـمھني، والـتي طوّرها (هدف) لـتكون مـرجـعًا مـھنیًا لـلطلاب والـطالـبات فـي مـختلف الـمراحـل الـدراسـیة بـغرض تـوسـیع الآفـاق لـدیـھم ولـمساعـدتـھم عـلى اتـخاذ قـرارات أفـضل فـیما یـخص مسـتقبلھم الـتعلیمي والـوظـیفي؛ مبينًا أن صندوق الموارد البشرية اسـتثمر الـكثیر مـن مـوارده الـمادیـة والبشـریـة خـلال الـعامـین الـماضـیین مـن أجـل رفـع مسـتوى الـثقافـة الـمھنیة لـلطلاب والـطالـبات، مـن خـلال فـریـق عـمل احـترافـي داخـل الـصندوق وبـالاسـتعانـة بـالاسـتشاریـین والـمتخصصین فـي الإرشـاد والـتثقیف الـمھني.

وقال: ” لـقد وضـعنا أمـام أعـیننا ضـرورة أن تـكون تجـربـة الإرشـاد الـمھني تجـربـة شـیقة ومـمتعة حـتى یسـتوعـبھا الـطلاب والـطالـبات بـكل یسـر وسـھولـة ” ، مشيرًا جهود وزارة التعليم في وتسخيرها كامل الإمكانيات لتنفيذ تجـربـة تـعلیمیة تـثقیفیة جـدیـدة، ومبادرة وطنية، تسعى إلـى رفـع مسـتوى الـوعـي الـمھني لدى أبنائنا وبناتنا لیتمكنوا من اتخاذ قرارات صائبة ترسم مستقبلھم التعلیمي والوظیفي في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأضاف: ” عقد صـندوق تـنمیة الـموارد البشـریـة خـلال الأشھـر الـماضـیة الـعدیـد مـن الاجـتماعـات وورش الـعمل مـع مـنسوبـي وزارة الـتعلیم فـي مـنطقة الـریـاض، حـیث كـان لـھم دور كـبیر فـي تـصمیم وتـطویـر مـحتوى صـندوق مـھن والـصنادیـق الأخـرى الـتي سـوف تـتبعھا إن شـاء الله، حـیث تـم تـطبیق صـندوق مـھن تجـریـبیاً فـي 11 مـدرسـة حـول الـمملكة، وبـمشاركـة أكـثر مـن 1700 طـالـب وطـالـبة فـي المرحلة الثانویة وما كان لنا أن نصل إلى ھذه المدارس لولا تعاونكم معنا ” .