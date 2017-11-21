” وستنجهاوس ” تنافس على مشروع نووي سعودي

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر بصناعة المفاعلات النووية، أن وستنجهاوس المملوكة لشركة توشيبا تجري محادثات مع شركات أمريكية أخرى لتشكيل كونسورتيوم بهدف المنافسة علي بناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.

وتأتي المشاركة في المناقصة خطوة مهمة لشركة بناء المفاعلات وستنجهاوس بعد أن طلبت الحماية من الدائنين في وقت سابق من العام.

كانت المملكة، قد أرسلت طلبات لتقديم المعلومات إلى مصنعي المفاعلات في أنحاء العالم الشهر الماضي، بغرض استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من أجل الاستهلاك المحلي بحيث تستطيع تصدير المزيد من الخام.