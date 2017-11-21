نصائح هامة تساعدك على اللعب مع طفلك في المنزل

متابعات(صدى):

قالت أخصائية أجتماعية ، مع وجود بعض الظروف التي تمنع الأم من اللعب مع طفلها في الخارج. لذا تجدين أن عليكما فعل ذلك في المنزل. لكنك تسألين نفسك دائماً: كيف أفعل ذلك؟ فأنت لا تعرفين تماماً ما الذي يجب عليك القيام به لتريه يضحك ويستمتع ويستفيد في هذه المساحة الضيقة.

ورغم ذلك الأمر ليس بالصعوبة التي تتصوّرين. يكفي أن تتّبعي بعض النصائح سهلة التطبيق لتصبحي وصغيرك صديقين دائمين.

نصائح لتتعلمي اللعب مع طفلك

– إذا كنت لا تتحلّين بالصبر للعب مع طفلك في المنزل، تذكّري أنّ هذا المكان هو الأكثر أماناً بالنسبة إليه. ولا تنسي أن بعض الأطفال لا يمتلكون مساحة للعب.

– طفلك ذكي، فلا تحرميه من اختيار الألعاب التي يحبها. فلكل طفل ميول خاصة به. وهكذا قد تساعدينه على تحديد هذه الميول وعلى إظهار مواهبه الخفية.

– وليكون لعبك مع طفلك مفيداً، اختاري الموعد المناسب له. حددّي وقتاً لن يكون عليك أداء أي عمل منزلي خلاله وامنحي كل طاقتك له فقط.

قواعد مفيدة للعب مع طفلك

– التنظيم: قبل اللعب مع طفلك في المنزل، حاولي تنظيم كل شيء وخصوصاً مكان اللعب وأدواته. فمن الضروري أن يكون المكان آمناً وأن تُشعره الألعاب بالارتياح.

– المراقبة: قد تحبين أن تختاري لطفلك ألعاباً تعليمية. ليس هذا خطأ. لكن من الأفضل أن تواكبيه وتراقبيه. وإذا أخطأ عند قيامه بأي خطوة يُستحسن أن توجّهيه وتعلميه كيف يصحّح خطأه. والنتيجة ستكون رائعة: ثقة أكبر بالنفس والإمكانات.

المتعة والتعلم: تعرفين تماماً أن طفلك يحتاج إلى اللعب. لذا تقولين له بين الحين والآخر وعندما تضطران للبقاء في المنزل: ” فلنلعب ” .

لكنك قد تنسين أن عليه التعلم من خلال ذلك أيضاً. إذاً حرّكي أفكاره بواسطة ألعاب تحتاج إلى الذكاء وشاركيه المتعة حتى النهاية.