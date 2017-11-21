اتحاد الكرة: قرعة كأس خادم الحرمين 18 ديسمبر

طلال الغامدي(صدى):

حدد اتحاد كرة القدم، الإثنين، 30 ربيع الأول الجاري، 18 ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجرى في الثانية ظهراً بمقر الاتحاد في الرياض.

وستقام البطولة بالنظام المعمول به في الموسم الرياضي السابق، بمشاركة 32 فريقاً يمثلون 14 من أندية دوري المحترفين، و16 من أندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة إلى الفريقين المتأهلين من تصفيات أندية الدرجتين الثانية والثالثة بنظام التصفيات.