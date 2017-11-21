إعلان موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين

نواف السالم(صدى):

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين 30 ربيع الأول الجاري الموافق 18 ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجرى في الثانية ظهراً بمقر الاتحاد في الرياض.

وستقام البطولة بالنظام المعمول به في الموسم الرياضي السابق، بمشاركة 32 فريقاً يمثلون 14 من أندية الدوري السعودي للمحترفين، و16 من أندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة إلى الفريقين المتأهلين من تصفيات أندية الدرجتين الثانية والثالثة بنظام التصفيات.