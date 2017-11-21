بالصور.. أمانة الشمالية تواصل جولاتها على المحال التجارية

خالد الضبيبي(صدى):

تواصل الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الحدود الشمالية جولاتها الميدانية على المحال والمطاعم ، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين، ضمن جولات الأمانة التفتيشية والرقابية.

كما رصدت بعض الملاحظات من تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين للمواد الغذائية ومواد منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.

وحرصت الأمانة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات من قبل المحال والمطاعم، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين أصحاب تلك المحلات، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940 .