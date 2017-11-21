بالصور.. أمير الباحة يستقبل سفير الإمارات

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتب سموه في الإمارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان, والوفد المرافق له الذي يزور منطقة الباحة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سموه، بالشيخ آل نهيان ومرافقيه ، منوهاً سموه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين ، كما تبودلت الأحاديث الودية.

وعبر سفير دولة الإمارات الشيخ شخبوط آل نهيان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بما شاهده من نهضة تنموية في منطقة الباحة بشتى المجالات، وما تتمتع به من أجواء مميزة وطبيعة خلابة.

وفي الختام قدم سمو أمير منطقة الباحة للسفير الإماراتي عدداً من الهدايا التذكارية من تراث المنطقة .