بالصور..بلدية الخرج تغلق 7 محلات خاصة بالسلع الغذائية

علي القحطاني(صدى):

نفذت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة في قسم الرقابة الصحية حملاتها التفتيشية على المحلات والمراكز التجارية والتي تختص بالسلع الغذائية.

وقال رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الإدارة طبقت الغرامات البلدية، إضافة إلى مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستخدام الآدمي وذلك لتخزينها بطريقة غير صحيحة، كما تم إغلاق عدد سبعة محلات، كونها لا تحمل تراخيص بلدية وتم إشعارها لتنفيذ الاشتراطات المطلوبة.