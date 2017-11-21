نيسان تستغل أمطار جدة لتعلن عن سيارات تقاوم السيول

نايف السالم(صدى):

استغلت شركة نيسان للسيارات، الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول في محافظة جدة، وأعلنت عن إحدى مركباتها تقاوم سيول الشوارع.

وظهرت مركبات تابعة لوكيل تويوتا غارقة في سيول الشوارع، ولم تفوت شكرة نيسان الفرصة للإعلان عن إحدى مركباتها وهي تقاوم السيول.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صورا لمركبات تويوتا الغارقة، حول هل سيقوم وكيل تويوتا بإبلاغ زبائنه بأن المركبات غرقت في السيول!