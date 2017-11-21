بالفيديو .. الأمطار تغرق المحكمة الجزائية بجدة

عادل الحربي(صدى):

التقطت كاميرا صدى مقطع فيديو , تسبب الامطار في انهيار سقف المحكمة الجزائية بجدة , حيث تسربت المياة إلى داخل المكاتب الامر الذى دعى الموظفين بترك مكاتبهم والانصراف قبل نهاية الدوام.

كما تعذر عقد جلسات قضائية اليوم في المحاكم وتعذر وصول المواطنين إلى مقار المحاكم وذلك بسبب الحالة المناخية والامطار الغزيرة التي شهدتها جدة منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته تسببت الامطار في غلق أنفاق عديدة , وتعطيل حركة الملاحة , وتعطيل الحركة المرورية في أنحاء عديدة بالمملكة.