مزيد فريح يعدد مزايا الاستعانة بحراس أجانب

ماجد محمد(صدى):

عدد مزيد فريح حارس فريق الباطن، مزايا الاستعانة بحراس أجانب في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدا أنه إضافة للكرة بالمملكة.

وأشار إلى ما يقدمه الجزائري عز الدين دوخة حارس أحد، فضلا عن وجود الدولي العماني علي الحبسي مع الهلال رغم قلة مشاركاته، والمخضرم عصام الحضري حارس التعاون.

وشدد على أن وجود حراس بهذه القيمة، يحفز الحارس السعودي ويدفعه إلى المنافسة معهم بقوة.

فيما أكد أن ياسر المسيليم نجم أهلي جدة ” هو الحارس السعودي الأول في دوري المحترفين، يليه عساف القرني حارس اتحاد جدة، لما يملكانه من خبرة عريضة “.

وكشف مزيد فريح عن أن انضمامه للمنتخب السعودي في الفترة المقبلة، هو طموحه الذي يسعى إلى تحقيقه.