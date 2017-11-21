البيئة والمياه تكشف المناطق المقرر إيقاف زراعة الأعلاف بها في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادر بقرار مجلس الوزراء في 16/1/1438، سيتم البدء في تطبيقه بعد 6 أشهر، بهدف الحفاظ على الاستدامة المائية وحفظ حقوق الأجيال، مع مراعاة تحقيق الأمن الغذائي، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية 2030.

جاء ذلك خلال لقاء العيادة مع المستثمرين الزراعيين الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، أمس الإثنين .

وأوضح العيادة أن القرار سيتم تطبيقه على 6 مناطق بالمملكة فقط ضمن منطقة ما يعرف بالرف الرسوبي وتشمل: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، وتبوك، بينما لن يشمل 7 مناطق أخرى، كما لن يشمل المزارع الصغيرة ومساحتها 50 هكتاراً فأقل، وتمثل مجموعها 6 آلاف هكتار، أي أن التطبيق سيشمل 3 آلاف هكتار فقط تستهلك 10 آلاف م3، وهي لكبار المستثمرين والشركات الكبيرة ومنها شركات إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف.