سعد الحريري يغادر باريس متوجها إلى القاهرة

القاهرة(صدى):

غادر رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى، العاصمة الفرنسية باريس منذ قليل، متوجها إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن المقرر أن يلتقى الحريرى، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة وتطورات الموقف فى لبنان.

وقال الحريرى، فى تغريدة عبر حسابه على ” تويتر ” ، إن لبنان سيبقى أولا، وأثنى على الراحل أمين الجميل قائلا: فى ذكرى استشهاد الصديق والأخ بيار أمين الجميل، نكرر وفاءنا لشعاره وشعارنا: لبنان أولا، لن أنسى أبدا كم كنت وفيا يا بيار.

كان تيار المستقبل اللبنانى، أعلن عبر حسابه الرسمى على ” تويتر ” ، أن رئيس وزراء المستقيل سعد الحريرى، غادر باريس من مطار لوبورجيه متوجها إلى القاهرة، ومن المتوقع وصوله السادسة مساءً.

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل مساء غد الثلاثاء سعد الحريري رئيس وزراء لبنان.