بالفيديو.. هايبرلوب سيقطع المسافة بين الرياض ودبي في 48 دقيقة

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس هايبرلوب جوش كيغل أنه يتم العمل حاليا على قطار الـ Hyperloop المتوقع أن يتم بدء العمل به تجاريا في عام 2023.

وقال كيغل إننا نتطلع تحديدا إلى قطار من الرياض إلى دبي في نحو 48 دقيقة، ومن أبوظبي إلى دبي في نحو 12 دقيقة فقط ويأمل كيغل الوصول إلى مرحلة الحصول على الشهادات والموافقات من الجهات الرقابية مع حلول عام 2021 في المملكة وفي دول أخرى حول العالم، على أن يكون بدء العمل تجاريا في 2023.

وأوضح رئيس هيبرلوب جوش كيغل بدأنا في كاراج منذ نحو 3 سنوات كنا شخصين فقط، واليوم فريق العمل يتألف من نحو 300 شخص، ولدينا موقع للاختبارات في لاس فيجاس، ومقر الشركة الرئيسي في مدينة لوس أنجلوس.

